СМИ: Кравчук почти месяц находится в реанимации
Экс-президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Об этом сообщает «24 канал», ссылаясь на источники в окружении политика.
Собеседник телеканала подчеркнул, что Кравчук подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом пресс-служба бывшего главы государства пока не дает комментариев о состоянии его здоровья.
Кравчук 29 июня перенес операцию на сердце, напоминает Газета.ру. Отмечалось, что вмешательство прошло по плану «без каких-либо побочных проблем», 87-летний политик чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции.
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