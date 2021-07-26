СМИ: Кравчук почти месяц находится в реанимации

Экс-президент Украины, глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Об этом сообщает «24 канал», ссылаясь на источники в окружении политика.

Собеседник телеканала подчеркнул, что Кравчук подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом пресс-служба бывшего главы государства пока не дает комментариев о состоянии его здоровья.

Кравчук 29 июня перенес операцию на сердце, напоминает Газета.ру. Отмечалось, что вмешательство прошло по плану «без каких-либо побочных проблем», 87-летний политик чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции.

