Кравчук пообещал России расширение санкций
21 января 202119:55
Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук намерен расширить и разнообразить санкции против России, передает ТАСС.
Он считает, что это ускорит разрешение кризиса в Донбассе, при этом Кравчук не намерен возвращать эти территории военным путем.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире ранее НСН признал, что Россия и Украина могут помириться за один день.
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21 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru