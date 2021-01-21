Кравчук пообещал России расширение санкций

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук намерен расширить и разнообразить санкции против России, передает ТАСС.

Он считает, что это ускорит разрешение кризиса в Донбассе, при этом Кравчук не намерен возвращать эти территории военным путем.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире ранее НСН признал, что Россия и Украина могут помириться за один день.

