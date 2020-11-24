Красный Крест сообщил о четырехкратном увеличении своего контингента в Карабахе

Международный комитет Красного Креста (МККК) в четыре раза увеличит состав своей миссии на территории нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщил президент организации Петер Маурер в интервью РБК.

Он отметил, что после прошедших между Арменией и Азербайджаном военных столкновений в Карабахе, бюджет организации в регионе вырос с 11 до 49,4 миллионов долларов. Руководство Красного Креста планирует отправить в Нагорный Карабах от 400 до 500 дополнительных сотрудников.

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Маурер добавил, что в данный момент одной из срочных задач является поиск и идентификация тел убитых в ходе конфликта. Он подчеркнул, что сложнее всего найти обнаружить тела погибших на линии соприкосновения, где происходили бои, так как в этой зоне остались мины. При этом глава МККК напомнил о прошлом опыте и заявил, что с идентификацией могут возникнуть проблемы из-за разложения останков, если вовремя не организовать поисковые операции до начала зимы.



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ТЕГИ:Нагорный КарабахКрасный Крест
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