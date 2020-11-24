Красный Крест сообщил о четырехкратном увеличении своего контингента в Карабахе

Международный комитет Красного Креста (МККК) в четыре раза увеличит состав своей миссии на территории нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщил президент организации Петер Маурер в интервью РБК.

Он отметил, что после прошедших между Арменией и Азербайджаном военных столкновений в Карабахе, бюджет организации в регионе вырос с 11 до 49,4 миллионов долларов. Руководство Красного Креста планирует отправить в Нагорный Карабах от 400 до 500 дополнительных сотрудников.