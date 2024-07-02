Красносельский заявил об отказе Молдавии от предложение о мире с Приднестровьем

Молдавия отклонила предложенную Приднестровьем декларацию о мирном урегулировании отношений. Об этом сообщила пресс-служба главы непризнанной республики Вадима Красносельского.

Он подчеркнул, что декларация включает призыв к миру, взаимному уважению и выполнению достигнутых договоренностей.

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В 2019 году Молдавия и Приднестровье приостановили переговоры в формате «пять плюс два». В этом формате участвовали Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников, а также США и Евросоюз в роли наблюдателей.

Красносельский признал, что в текущих условиях возобновление переговоров в этом формате невозможно из-за объективных и субъективных причин. Однако он подчеркнул, что полное прекращение работы недопустимо, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПриднестровьеМолдавия

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