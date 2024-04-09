Глава Приднестровья назвал эскалацию вокруг республики дорогой к войне

«Эскалация в Приднестровье - путь к войне, возможно, к мировой войне», - сказал политик.

Красносельский напомнил, что неоднократно говорил о недопустимости эскалации в регионе. Он призвал Молдавию вернуться за стол переговоров.

Ранее вице-премьер Молдавии Олег Серебрян назвал утратившими актуальность двусторонние договоренности с Приднестровьем. Также он заявил о неэффективности участия в переговорах ОБСЕ, России и Украины.

В минувшую пятницу воинская часть в Приднестровье подверглась атаке беспилотника. В Тирасполе сообщили, что целью дрона была радиолокационная станция, передает «Радиоточка НСН».

