Глава Приднестровья назвал эскалацию вокруг республики дорогой к войне
Последние действия Молдавии и эскалация вокруг Приднестровья являются дорогой к войне, заявил телеканалу «Первый приднестровский» президент непризнанной республики Вадим Красносельский.
«Эскалация в Приднестровье - путь к войне, возможно, к мировой войне», - сказал политик.
Красносельский напомнил, что неоднократно говорил о недопустимости эскалации в регионе. Он призвал Молдавию вернуться за стол переговоров.
Ранее вице-премьер Молдавии Олег Серебрян назвал утратившими актуальность двусторонние договоренности с Приднестровьем. Также он заявил о неэффективности участия в переговорах ОБСЕ, России и Украины.
В минувшую пятницу воинская часть в Приднестровье подверглась атаке беспилотника. В Тирасполе сообщили, что целью дрона была радиолокационная станция, передает «Радиоточка НСН».
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