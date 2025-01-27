Краснодарскую «золотую судью» Хахалеву задержали в Баку

Собеседник издания уточнил, что Хахалеву сняли с рейса в Дубай.

Отмечается, решение об экстрадиции экс-судьи будет принято после получения соответствующих документов, запрос уже направили в Россию.

Прославилась Хахалева летом 2017 года, когда в интернете появилась информации о свадьбе ее дочери, где гостей развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. В 2020 году её лишили статуса судьи за многочисленные прогулы.

В мае 2022 года Хахалева была объявлена в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

