Краснодарскую «золотую судью» Хахалеву задержали в Баку
Экс-судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, которую в СМИ прозвали «золотой», задержали в аэропорту Баку. Об этом со ссылкой на источник пишут «Известия».
Собеседник издания уточнил, что Хахалеву сняли с рейса в Дубай.
Отмечается, решение об экстрадиции экс-судьи будет принято после получения соответствующих документов, запрос уже направили в Россию.
Прославилась Хахалева летом 2017 года, когда в интернете появилась информации о свадьбе ее дочери, где гостей развлекали Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. В 2020 году её лишили статуса судьи за многочисленные прогулы.
В мае 2022 года Хахалева была объявлена в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru