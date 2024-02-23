Котенок залез на мэра турецкого города во время совещания

Котёнок стал участником официального совещания в администрации города Бейкоз. Об этом в своих соцсетях заявил местный мэр Мурат Айдын.

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Чиновник опубликовал видео, на котором видно, как котёнок сначала взбирается на его руку, а затем устраивается на его плечах.

По словам Айдына, питомца зовут Белла и она живет в муниципалитете. Своё видео мэр посвятил Всемирному дню кошек, который отмечается 1 марта.

«Это был первый и последний опыт участия Беллы в координационных совещаниях», - заключил мэр.

Ранее в грузинском городе Гори во время матча Национальной футбольной лиги на поле выбежала бродячая собака, которая решила поиграть с футболистами, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот с видео
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