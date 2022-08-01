Политолог: провокацию в Косово организовала НАТО

Он напомнил, что в июне канцлер Германии Олаф Шольц выставлял ультиматум Вучичу, согласно которому, Сербия должна ввести санкции против России и признать Косово. Президент Сербии на это не пошел. «…Соответственно, это спланированная организованная провокация Евросоюза, Германии, Брюсселя и НАТО. И сейчас будет организовано военное давление на Сербию», - заявил эксперт.

Солонников отметил, что Сербия должна или допустить «ад» в отношении своих сограждан в Косово, что вызовет волну возмущений в Белграде и приведет к снятию Вучича с поста президента, или вмешательство Сербии в ситуацию на севере Косово может привести к ответу со стороны стран НАТО.

Ранее полиция заявила о выстрелах в сторону своих сотрудников в ходе напряженности на севере края. На севере Косово сербы строят баррикады.

