Политолог: провокацию в Косово организовала НАТО

Провокация в Косово была организована Североатлантическим альянсом с целью сместить президента Сербии Александра Вучича, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление политолога Дмитрия Солонникова.

НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на севере Косово

Он напомнил, что в июне канцлер Германии Олаф Шольц выставлял ультиматум Вучичу, согласно которому, Сербия должна ввести санкции против России и признать Косово. Президент Сербии на это не пошел. «…Соответственно, это спланированная организованная провокация Евросоюза, Германии, Брюсселя и НАТО. И сейчас будет организовано военное давление на Сербию», - заявил эксперт.

Солонников отметил, что Сербия должна или допустить «ад» в отношении своих сограждан в Косово, что вызовет волну возмущений в Белграде и приведет к снятию Вучича с поста президента, или вмешательство Сербии в ситуацию на севере Косово может привести к ответу со стороны стран НАТО.

Ранее полиция заявила о выстрелах в сторону своих сотрудников в ходе напряженности на севере края. На севере Косово сербы строят баррикады.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОСербияКосово
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