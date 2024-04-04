Корпус стражей Исламской революции ликвидировал 15 напавших на базы в Иране

Не менее 15 боевиков ликвидированы в Иране после нападения на объекты Корпуса стражей Исламской революции в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, информирует испанское независимое агентство EFE. По его данным, также убиты трое полицейских и двое служащих элитного иранского военно-политического формирования.

Террористическая атака произошла вечером в среду в городах Раск и Чабахар. Во втором случае нападавшие захватили заложников. Все они были освобождены после нескольких часов боевого противостояния между бойцами КСИР и боевиками.