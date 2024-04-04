Корпус стражей Исламской революции ликвидировал 15 напавших на базы в Иране
Не менее 15 боевиков ликвидированы в Иране после нападения на объекты Корпуса стражей Исламской революции в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, информирует испанское независимое агентство EFE. По его данным, также убиты трое полицейских и двое служащих элитного иранского военно-политического формирования.
Террористическая атака произошла вечером в среду в городах Раск и Чабахар. Во втором случае нападавшие захватили заложников. Все они были освобождены после нескольких часов боевого противостояния между бойцами КСИР и боевиками.
В МВД Исламской республики ответственность за нападения возложили на радикальную салафитскую группировку «Джейш аль-Адль», которую Тегеран признаёт террористической. Таковой её также считают в США, Японии, Новой Зеландии.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце минувшего года она взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в городе Раск. Тогда погибли 11 иранских силовиков.
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