Коронавирусом в США заразились уже более 6 млн человек
Число инфицированных новым коронавирусом в Соединённых Штатах Америки превысило сегодня 6 миллионов человек. Такова обобщенная статистика, представленная Университетом Джонса Хопкинса. Сведения собраны от федеральных и местных властей.
Согласно этим данным, в США зафиксировано более 183 тысячи летальных исходов среди больных COVID-19, вылечились почти 2 миллиона 154 тысячи заражённых. Больше всего инфицированных приходится на Калифорнию. В этом южном штате зафиксировано более 706 тысяч случаев коронавируса. За ним идут Техас, Флорида и Нью-Йорк.
По подсчётам Университета Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 25,2 миллиона человек, умерли свыше 846 тысяч. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на текущий момент зарегистрировано 995 319 случаев заражения, выздоровели более 809 тысяч, скончались - 17 тысяч 176.
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Заразились
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Умерли
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Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru