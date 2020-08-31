Коронавирусом в США заразились уже более 6 млн человек

Число инфицированных новым коронавирусом в Соединённых Штатах Америки превысило сегодня 6 миллионов человек. Такова обобщенная статистика, представленная Университетом Джонса Хопкинса. Сведения собраны от федеральных и местных властей.

Согласно этим данным, в США зафиксировано более 183 тысячи летальных исходов среди больных COVID-19, вылечились почти 2 миллиона 154 тысячи заражённых. Больше всего инфицированных приходится на Калифорнию. В этом южном штате зафиксировано более 706 тысяч случаев коронавируса. За ним идут Техас, Флорида и Нью-Йорк.

По подсчётам Университета Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 25,2 миллиона человек, умерли свыше 846 тысяч. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на текущий момент зарегистрировано 995 319 случаев заражения, выздоровели более 809 тысяч, скончались - 17 тысяч 176.

