Коронавирус зафиксирован на Мадагаскаре

Как пишет агентство, о регистрации первых случаев заявил президент островного государства Андри Радзуэлин на национальном телевидении. Так, по его словам, вирус на остров привезли три женщины, прибывшие из Франции. В настоящее время они изолированы и находятся на лечении.

Правительство Мадагаскара с целью сдерживания распространения вируса объявило о закрытии школ, вузов и детских садов на 15 дней. Также введен запрет на спортивные и культурные массовые мероприятия.











