Коронавирус зафиксирован на Мадагаскаре
Первые случаи инфицирования коронавирусом COVID-2019 зарегистрированы на острове Мадагаскар. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, о регистрации первых случаев заявил президент островного государства Андри Радзуэлин на национальном телевидении. Так, по его словам, вирус на остров привезли три женщины, прибывшие из Франции. В настоящее время они изолированы и находятся на лечении.
Правительство Мадагаскара с целью сдерживания распространения вируса объявило о закрытии школ, вузов и детских садов на 15 дней. Также введен запрет на спортивные и культурные массовые мероприятия.
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