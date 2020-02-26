Коронавирус выявлен еще у шести американцев на лайнере Diamond Princess

Еще шесть американцев, которых эвакуировали в США с круизного лайнера Diamond Princess, оказались заражены коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).

По данным агентства, на лайнере зафиксировано 42 случая заражения американцев. Еще 17 случаев были зафиксированы в разное время на территории США.

Напомним, японский лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся в порт 3 февраля. По последним данным, число заразившихся коронавирусом на лайнере превысило 700 человек.

