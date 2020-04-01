Коронавирус сделал безработным каждого четвертого израильтянина

Эпидемия коронавируса и меры по борьбе с ним привели к огромному росту безработицы в Израиле. По данным экономического издания «Глобс», без работы осталась четверть трудоспособного населения страны.

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При этом месяц назад уровень безработицы в Израиле оценивался в 4 процента. Профессор Авив Спивак в интервью изданию заявила, что нынешний кризис по своим масштабам можно сравнить с Великой депрессией в США в 1929 году.



Также отмечается, что большая часть оставшихся без работы граждан (89,7%) была отправлена своими работодателями в неоплачиваемый отпуск.



Отметим, что председатель московского отделения общественной организации «Деловая Россия» Денис Назаров в интервью NEWS.ru предупредил, что высокий уровень безработицы может ожидать и Москву.



Он отметил, что в отраслях, которые сильнее всего пострадали от режима самоизоляции и падения рубля, трудятся до миллиона человек.

