Коронавирус поразил уже более 15 миллионов землян

Общее число инфицированных новым коронавирусом во всём мире превысило 15 миллионов человек. Такую последнюю статистику по развитию пандемии обнародовал Университет Джонса Хопкинса из США. Он ведёт скрупулёзные подсчеты, анализируя данные, поступающие от международных организаций, федеральных и местных властей.

Согласно этим сведениям, коронавирус диагностирован у 15 000 424 жителей Земли. Пандемия унесла жизни около 618 тысяч человек. Соединённые Штаты Америки остаются бесспорным лидером по числу заражённых - 3 915 780, второе место пока сохраняет Бразилия (2 159 654), далее следует Индия (1 193 078), передает ТАСС.

Россия последнее время остаётся на четвёртой позиции в этой статистике. По данным федерального оперативного штаба, в стране выявлено 789 190 случаев коронавируса, выздоровели более 572 тысяч пациентов, скончались 12 745. В России третьи сутки подряд выявляется меньше 6 тысяч заражений. Выписали за 24 часа 9669 человек.

