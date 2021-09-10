Королеву Елизавету назвали сторонницей движения BLM
Королева Великобритании Елизавета II и вся ее семья поддерживают движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM). Об этом сообщил первый чернокожий лорд-лейтенант королевского двора Кен Олиса.
"Я обсуждал с королевской семьей расовый вопрос, особенно в течение последних 12 месяцев после инцидента с Джорджем Флойдом", - лорд-лейтенант отметил в эфире телеканал Channel 4. По его мнению, они очевидно поддерживают антирасистские движения.
По мнению приближенного королеве, британские монархи стремятся к тому, чтобы народ "разделял единые ценности" и "устранял существующие барьеры".
Движение за права темнокожих Black Lives Matter ("Жизнь чернокожих важны") зародилось в 2013 году, однако набрало популярность лишь в 2020 году на фоне обострившейся борьбы с расовым неравенством в США после гибели Джорджа Флойда от рук полицейского.
Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в пресс-центре НСН рассказал, как относится к отказу сборной России поддержать флешмоб Black Lives Matter.
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