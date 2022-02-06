Королева Великобритании отмечает 70-летие со дня восшествия на престол

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летний юбилей со дня вхождения на престол, сообщает РИА Новости.

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5 февраля по этому случаю она устроила прием для членов местного сообщества и волонтерских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус. После встречи с собравшимися гостями Елизавета II разрезала торт, специально приготовленный по этому случаю местным жителем.

Ранее Королевская почта Великобритании выпустила серию марок, посвящённых Елизавете II, а Королевский монетный двор — памятные монеты.

Напомним, королевский историк Эд Оуэнс изданию Daily Express заявил, что королевская семья уже готовит к вхождению на престол принца Чарльза. В настоящее время речь идет только о символической передаче власти.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВеликобританияЕлизавета II
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