Королева Великобритании отмечает 70-летие со дня восшествия на престол

5 февраля по этому случаю она устроила прием для членов местного сообщества и волонтерских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус. После встречи с собравшимися гостями Елизавета II разрезала торт, специально приготовленный по этому случаю местным жителем.

Ранее Королевская почта Великобритании выпустила серию марок, посвящённых Елизавете II, а Королевский монетный двор — памятные монеты.

Напомним, королевский историк Эд Оуэнс изданию Daily Express заявил, что королевская семья уже готовит к вхождению на престол принца Чарльза. В настоящее время речь идет только о символической передаче власти.

