Карл III наградил участниц группы Blackpink орденами Британской империи

Награждение прошло в рамках государственного визита в Великобританию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Отмечается, что Ордена девушкам Карл III вручал лично.

«Надеюсь, когда-нибудь я смогу увидеть ваше выступление вживую. Я аплодирую Blackpink за их роль в донесении идеи экологической устойчивости до мировой аудитории и в качестве защитников целей ООН в области устойчивого развития», - отметил монарх.

В пресс-службе отметили, что в честь награждения военный оркестр во время смены караула исполнил в честь гостей песню Blackpink «Ddu-Du Ddu-Du», а также хит исполнителя Psy «Gangnam Style».

Ранее российский лидер Владимир Путин вручил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества» между Москвой и Душанбе, сообщает RT.

