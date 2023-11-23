Карл III наградил участниц группы Blackpink орденами Британской империи
Король Великобритании Карл III вручил участницам корейской женской поп-группы Blackpink Ордена Британской империи, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
Награждение прошло в рамках государственного визита в Великобританию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Отмечается, что Ордена девушкам Карл III вручал лично.
«Надеюсь, когда-нибудь я смогу увидеть ваше выступление вживую. Я аплодирую Blackpink за их роль в донесении идеи экологической устойчивости до мировой аудитории и в качестве защитников целей ООН в области устойчивого развития», - отметил монарх.
В пресс-службе отметили, что в честь награждения военный оркестр во время смены караула исполнил в честь гостей песню Blackpink «Ddu-Du Ddu-Du», а также хит исполнителя Psy «Gangnam Style».
Ранее российский лидер Владимир Путин вручил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества» между Москвой и Душанбе, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru