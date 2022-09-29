Королева Дании Маргрэтэ Вторая лишила четверых внуков королевского титула

82-летняя королева Дании Маргрэтэ Вторая лишила королевских титулов четверых своих внуков, ровно половину, так как всего у неё их восемь, передает ОТР. Теперь только оставшиеся четверо могут называться принцами. Лишенные же такого титула, отныне будут лишь графами.

Этот шаг монаршей особы исключил их из списка даже потенциальных претендентов на престол.