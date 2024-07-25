Король Великобритании получил $58 млн на расходы
25 июля 202402:31
Король Великобритании Карл III получил прибавку к своим годовым расходам, сообщает ТАСС.
Речь идет о сумме в 45 млн фунтов стерлингов или $58 млн. Об этом следует из отчета по состоянию суверенного гранта — механизма, используемого для финансирования королевских расходов.
Ранее экс-премьер Сунак обошел Карла III в списке богатейших людей Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru