Король Великобритании получил $58 млн на расходы

Король Великобритании Карл III получил прибавку к своим годовым расходам, сообщает ТАСС.

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Речь идет о сумме в 45 млн фунтов стерлингов или $58 млн. Об этом следует из отчета по состоянию суверенного гранта — механизма, используемого для финансирования королевских расходов.

Ранее экс-премьер Сунак обошел Карла III в списке богатейших людей Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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