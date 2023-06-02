Король Великобритании Карл III прибыл в Румынию с частным визитом

Его уже принял в своей резиденции президент Румынии Клаус Йоханнис. Главы двух стран провели переговоры с глаза на глаз, затем британский монарх встречался с представителями румынского правительства, политических партий, лидерами общественного мнения и дипломатами.

Выступая на приеме, организованном в его честь, Карл III заявил, что чувствует себя как дома.

О сроках пребывания британского монарха в Румынии не сообщается ввиду того, что визит носит частный характер. Известно лишь, что в стране ему принадлежат около десяти объектов недвижимости, а также то, что, будучи принцем, он неоднократно посещал республику.

Ранее Карл III с первым визитом после коронации прибыл в Германию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

