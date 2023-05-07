Daily Mail: на коронации Карла III заметили смерть с косой

Видеозапись доступна в YouTube-канале издания. На кадрах заметно, как в проходе появилась фигура в черном плаще и капюшоне, держащая в руках похожий на косу предмет.

Коронация Карла III состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На церемонию пригласили более 100 глав государств.

Карл III стал королем после смерти Елизаветы II. Новый монарх ждал восшествия на престол почти 70 лет.

Газета Guardian ранее сообщила, что лидеры стран британского Содружества наций потребовали от Карла III извинений за последствия колонизации, передает «Радиоточка НСН».

