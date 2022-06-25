Король Иордании выступил за создание ближневосточного аналога НАТО

«Я буду одним из первых людей, которые поддержат "ближневосточную НАТО"», — сказал король.

В то же время Абдалла II отметил, что роль такого альянса должна быть четко определена, иначе «он будет смущать всех».

Ранее в США предлагали создать «арабское НАТО» - Ближневосточный стратегический альянс. С инициативой выступала администрация экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В организацию должны были войти США, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Иордания.

