СМИ: НАТО объявит о новом размещении сил в Европе
Лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Мадриде объявят о новом размещении сил в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя американской администрации.
По его словам, также будет принята новая стратегия НАТО. Чиновник отметил, что Москва остается наиболее серьезной и немедленной угрозой для альянса.
Ранее командующий люфтваффе, генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил, что странам НАТО необходимо быть готовыми к применению ядерного оружия против России, в случае необходимости.
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