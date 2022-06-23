СМИ: НАТО объявит о новом размещении сил в Европе

Лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Мадриде объявят о новом размещении сил в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя американской администрации.

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По его словам, также будет принята новая стратегия НАТО. Чиновник отметил, что Москва остается наиболее серьезной и немедленной угрозой для альянса.

Ранее командующий люфтваффе, генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил, что странам НАТО необходимо быть готовыми к применению ядерного оружия против России, в случае необходимости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТО
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