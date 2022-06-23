СМИ: НАТО объявит о новом размещении сил в Европе

По его словам, также будет принята новая стратегия НАТО. Чиновник отметил, что Москва остается наиболее серьезной и немедленной угрозой для альянса.

Ранее командующий люфтваффе, генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил, что странам НАТО необходимо быть готовыми к применению ядерного оружия против России, в случае необходимости.

