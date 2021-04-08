Король Иордании: «Смута» в стране закончена
Король Иордании Абдалла II впервые прокомментировал попытку переворота в государстве, в результате которой его сводный брат принц Хамза находится под домашним арестом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на арабские СМИ.
По словам главы государства, «смута прекратилась», при этом расследование продолжается. Абдалла II отметил, что занялся проблемой принца Хамзы в рамках семьи Хашимитов и доверил решение вопроса своему дяде, принцу Хасану бен Талалу.
Глава Иордании отметил, что случившийся кризис — не самый тяжелый для страны, но болезненный для него лично.
Глава МИД Иордании Айман Сафади прокомментировал задержание экс-принца Хамзы ибн аль-Хусейна и ряда чиновников королевства. По словам министра, их обвиняют расшатывании безопасности в стране.
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