Король Иордании: «Смута» в стране закончена

По словам главы государства, «смута прекратилась», при этом расследование продолжается. Абдалла II отметил, что занялся проблемой принца Хамзы в рамках семьи Хашимитов и доверил решение вопроса своему дяде, принцу Хасану бен Талалу.

Глава Иордании отметил, что случившийся кризис — не самый тяжелый для страны, но болезненный для него лично.

Глава МИД Иордании Айман Сафади прокомментировал задержание экс-принца Хамзы ибн аль-Хусейна и ряда чиновников королевства. По словам министра, их обвиняют расшатывании безопасности в стране.

