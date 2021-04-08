Король Иордании: «Смута» в стране закончена

Король Иордании Абдалла II впервые прокомментировал попытку переворота в государстве, в результате которой его сводный брат принц Хамза находится под домашним арестом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на арабские СМИ.

Глава МИД Иордании дал комментарии о задержании экс-принца и бывших чиновников

По словам главы государства, «смута прекратилась», при этом расследование продолжается. Абдалла II отметил, что занялся проблемой принца Хамзы в рамках семьи Хашимитов и доверил решение вопроса своему дяде, принцу Хасану бен Талалу.

Глава Иордании отметил, что случившийся кризис — не самый тяжелый для страны, но болезненный для него лично.

Глава МИД Иордании Айман Сафади прокомментировал задержание экс-принца Хамзы ибн аль-Хусейна и ряда чиновников королевства. По словам министра, их обвиняют расшатывании безопасности в стране.

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ФОТО: Король Иордании Абдалла II
ТЕГИ:Иордания
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