Король Британии Карл III надел галстук с флагом Греции

Монарх сделал такой жест спустя несколько дней после дипломатического скандала с участием премьер-министра королевства Риши Сунака и коллегой из Греции, пишет агентство Bloomberg.



«Король Карл III появился в галстуке, украшенном греческим флагом, во время встречи с Риши Сунаком в Дубае», – пишут журналисты.



Ранее Сунак отказался встретиться, как было запланировано, с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Британский политик обвинил коллегу в том, что тот нарушает собственные обещания и во время визита в Лондон пытается заявить о необходимости вернуть скульптуры Парфенона из Британского музея на родину, напоминает RT.





