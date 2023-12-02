Король Британии Карл III надел галстук с флагом Греции
Британский король Карл III участвовал в конференции ООН по климату (COP28), надев к своему костюму галстук, стилизованный под греческий флаг – с крестом в сине-белых тонах.
Монарх сделал такой жест спустя несколько дней после дипломатического скандала с участием премьер-министра королевства Риши Сунака и коллегой из Греции, пишет агентство Bloomberg.
«Король Карл III появился в галстуке, украшенном греческим флагом, во время встречи с Риши Сунаком в Дубае», – пишут журналисты.
Ранее Сунак отказался встретиться, как было запланировано, с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Британский политик обвинил коллегу в том, что тот нарушает собственные обещания и во время визита в Лондон пытается заявить о необходимости вернуть скульптуры Парфенона из Британского музея на родину, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru