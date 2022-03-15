Korean Air приостановила полеты в Россию

Южнокорейская авиакомпания Korean Air решила приостановит пассажирские рейсы в Москву и Владивосток. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

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«Авиакомпания приняла решение приостановить полеты в Россию до конца апреля из-за опасений по поводу работы местных аэропортов и безопасности в связи с ситуацией на Украине», — отмечается в сообщении.

Также Korean Air прекратит до конца апреля грузовые рейсы в Европу через Москву, пишет Газета.ру.

Ранее компания Qazaq Air приостановила полеты в города РФ из-за отсутствия страхового покрытия на территории страны. Днем позже перевозчик восстановил все запланированные рейсы, напоминает «Свободная пресса».

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ТЕГИ:АвиакомпанияРоссияЮжная Корея
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