Korean Air приостановила полеты в Россию

«Авиакомпания приняла решение приостановить полеты в Россию до конца апреля из-за опасений по поводу работы местных аэропортов и безопасности в связи с ситуацией на Украине», — отмечается в сообщении.

Также Korean Air прекратит до конца апреля грузовые рейсы в Европу через Москву, пишет Газета.ру.

Ранее компания Qazaq Air приостановила полеты в города РФ из-за отсутствия страхового покрытия на территории страны. Днем позже перевозчик восстановил все запланированные рейсы, напоминает «Свободная пресса».

