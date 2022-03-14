Авиакомпания Smartavia сменила гендиректора
На пост гендиректора авиакомпании Smartavia вернулся Анатолий Семенюк, руководивший компанией в 2016-2018 годах. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что решение было принято временно на период кризисной ситуации. Таким образом, Семенюк заменил Сергея Савостина.
Как заявил Савостин, сейчас компания нуждается в менеджере с большим профильным опытом по производству, хорошо знакомым с вопросами поддержания летной годности воздушных судов и безопасности полетов. Он отметил, что совет директоров также будет укреплен кризисными менеджерами.
Семенюк до работы в Smartavia был заместителем технического директора в Red Wings, также порядка 10 лет работал на руководящих должностях в группе «ЮТэйр».
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