Авиакомпания Smartavia сменила гендиректора

На пост гендиректора авиакомпании Smartavia вернулся Анатолий Семенюк, руководивший компанией в 2016-2018 годах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что решение было принято временно на период кризисной ситуации. Таким образом, Семенюк заменил Сергея Савостина.



Как заявил Савостин, сейчас компания нуждается в менеджере с большим профильным опытом по производству, хорошо знакомым с вопросами поддержания летной годности воздушных судов и безопасности полетов. Он отметил, что совет директоров также будет укреплен кризисными менеджерами.

Семенюк до работы в Smartavia был заместителем технического директора в Red Wings, также порядка 10 лет работал на руководящих должностях в группе «ЮТэйр».





