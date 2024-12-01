Корабли военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин

Шесть кораблей военно-морской группы Североатлантического альянса, среди которых, британский, норвежский, французский, нидерландский и бельгийский прибыли в Таллин, сообщает телерадиокомпания ERR.

Первым ошвартовался в Старом порту Таллина британский фрегат HMS Iron Duke. Как заявил главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Вярк, эта группа кораблей является «главным ударным кулаком» морских сил НАТО.

Ранее стало известно, что Норвегия открыла центр десантных операций на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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