Корабль SpaceShipTwo совершил первый полет за два года
27 апреля 202313:44
Суборбитальный корабль SpaceShipTwo Unity совершил первый полет за последние два года, сообщает SpaceNews.
Корабль был поднят в воздух самолетом-разгонщиком VMS Eve в американском штате Нью-Мексико. После отсоединения от носителя корабль спустя девять минут приземлился на космодроме.
Отмечается, что перед стартом коммерческой эксплуатации Virgin Galactic планирует провести еще один испытательный полет VSS Unity..
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru