Корабль SpaceShipTwo совершил первый полет за два года

Суборбитальный корабль SpaceShipTwo Unity совершил первый полет за последние два года, сообщает SpaceNews.

Корабль был поднят в воздух самолетом-разгонщиком VMS Eve в американском штате Нью-Мексико. После отсоединения от носителя корабль спустя девять минут приземлился на космодроме.

Отмечается, что перед стартом коммерческой эксплуатации Virgin Galactic планирует провести еще один испытательный полет VSS Unity..

