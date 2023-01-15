Корабль Франции следил за проходом российского фрегата «Адмирал Горшков»

Военный корабль Bretagne Франции и патрульный самолет Atlantique 2 следили за проходом российского фрегата «Адмирал Горшков» через Бискайский залив, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские военно-морские силы.

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Британский королевский военно-морской флот ранее также сообщал, что его фрегат Portland наблюдал за проходом российского корабля вблизи страны.

По сообщению Северного флота ВМФ России, «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» завершил проход пролива Ла-Манш в южном направлении.

Президент России Владимир Путин заявил, что выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», является знаменательным событием. Он напомнил, что боевой корабль оснащён гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон» и другим вооружением, которое позволит надёжно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ФранцияВМФ РФФрегатАдмирал Горшков
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