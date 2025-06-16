Исследование: Более 30% россиян регулярно сортируют мусор дома
Более 30% россиян регулярно сортируют мусор дома – таких граждан 31,7%, следует из результатов исследования страховой компании «Ингосстрах».
При этом наиболее активны в вопросе сортировки отходов жители Барнаула (68%) и Москвы (61%). В Красноярске и Махачкале же этот показатель составляет 20% и 11% соответственно.
Наибольшую активность демонстрируют респонденты в возрасте от 31 года до 40 лет — в данной возрастной группе отходы сортируют 50% россиян. Среди молодежи от 18 до 30 лет мусор сортируют лишь 35% опрошенных, а среди люде в возрасте от 51 года до 60 лет, кто делает такой вклад в экологию всего 20%.
В свою очередь директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах» Алина Порошина отметила, что ответственное отношение к экологии – это неотъемлемая часть корпоративной культуры компании. По ее словам, сотрудники ведут электронный документооборот, сортируют отходы в офисах, также в офисе проводятся акции по очистке водоемов.
При этом жители Москвы (84%), Кемерова (82%), Барнаула и Омска (по 80%) более всего оценивают раздельный сбор отходов как важную и нужную инициативу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru