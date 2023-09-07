Концерн Volkswagen решил закрыть испанскую марку Seat

Глава концерна Volkswagen Group (VAG) Томас Шефер в интервью изданию Autocar заявил, что испанский автопроизводитель Seat к 2025 году прекратит своё существование.

Автозаводы Volkswagen могут приостановить производство из-за дефицита запчастей

На автосалоне в Мюнхене он отметил, что производством автомобилей будет заниматься суббренд Cupra, ранее созданный для выпуска мощных версий моделей Seat, а затем ставший самостоятельной маркой.

«Будущее Seat - это Cupra... Для Seat запланирована другая роль», - сказал Шефер.

Примечательно, что о столь кардинальных изменениях было объявлено спустя ровно 70 лет после того, как испанская компания Seat выпустила свою первую модель «1400».

Ранее вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге могут запустить до конца текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Seat
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