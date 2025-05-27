Концерн Toyota решил перенести часть производства в Великобританию

На возведение линии в Бернастоне для налаживания экспорта в Северную Америку Toyota потратит около $56 млн. Ожидается, что с конвейера нового завода ежегодно будут сходить 10 тысяч автомобилей. Компания намерена таким образом задействовать избыточные мощности Великобритании.

По сведениям источника агентства, подобный шаг не стоит рассматривать как ответ на тарифы на импорт автомобилей, введенные американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее российское подразделение компании Mazda возобновило поставки автомобилей на российский рынок через партнерские каналы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

