Число жертв взрыва в Ереване увеличилось до 10 человек
16 августа 202205:20
В Ереване число жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» увеличилось до десяти человек, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
По его словам, из-под завалов извлечены тела еще двух погибших. Ранее сообщалось о восьми жертвах трагедии.
Костанян ранее заявил, что в списке пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» есть гражданка РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru