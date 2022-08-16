Число жертв взрыва в Ереване увеличилось до 10 человек

В Ереване число жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» увеличилось до десяти человек, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Россиянка числится в списке пропавших без вести после взрыва в Ереване

По его словам, из-под завалов извлечены тела еще двух погибших. Ранее сообщалось о восьми жертвах трагедии.

Костанян ранее заявил, что в списке пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» есть гражданка РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕреванВзрыв
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