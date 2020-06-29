Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США

«24 июня ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон», - говорится на сайте НПО.



Дарон был ведущим конструктором в команде разработчиков жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108, которые использовались в первой в мире межконтинентальной баллистической ракете Р-7 и космических ракетах-носителях на ее базе.



Именно эти ракеты доставили на орбиту в 1957 году первый советский спутник и Юрия Гагарина в 1961 году.



Анатолий Дарон с 1998 года проживал в США вместе с семьей. Он умер от обострения многолетней сердечно-почечной недостаточности на 95-м году жизни.

