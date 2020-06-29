Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США

Ученый и конструктор Анатолий Дарон, который разрабатывал двигатель для ракеты Юрия Гагарина, умер в США. Об этом сообщило входящее в «Роскосмос» НПО «Энергомаш».

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«24 июня ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО "Энергомаш", Анатолий Давидович Дарон», - говорится на сайте НПО.

Дарон был ведущим конструктором в команде разработчиков жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108, которые использовались в первой в мире межконтинентальной баллистической ракете Р-7 и космических ракетах-носителях на ее базе.

Именно эти ракеты доставили на орбиту в 1957 году первый советский спутник и Юрия Гагарина в 1961 году.

Анатолий Дарон с 1998 года проживал в США вместе с семьей. Он умер от обострения многолетней сердечно-почечной недостаточности на 95-м году жизни.

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ФОТО: pixabay.com
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