Конституционная комиссия Белоруссии предложила президенту изучить вопрос о смертной казни

Он отметил, что Всебелорусское народное собрание – новый институт в системе государственной власти, он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями и при этом не нарушать действующую систему государственной власти. В связи с этим к обсуждению вопроса предполагается привлечь главу Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Белоруссия - единственная страна в Европе и СНГ, в которой до сих пор применяется смертная казнь.

Ранее Миклашевич предложил ограничить президентские полномочия двумя сроками.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил НСН, что в Белоруссии скоро будет новая Конституция и новый президент, но всё останется по-прежнему.



