Конституционная комиссия Белоруссии предложила президенту изучить вопрос о смертной казни

Конституционная комиссия Белоруссии предложила рассмотреть вопросы, связанные со смертной казнью и конституционным статусом Всебелорусского народного собрания, на уровне президента страны. Об этом рассказал председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.

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Он отметил, что Всебелорусское народное собрание – новый институт в системе государственной власти, он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями и при этом не нарушать действующую систему государственной власти. В связи с этим к обсуждению вопроса предполагается привлечь главу Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Белоруссия - единственная страна в Европе и СНГ, в которой до сих пор применяется смертная казнь.

Ранее Миклашевич предложил ограничить президентские полномочия двумя сроками.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил НСН, что в Белоруссии скоро будет новая Конституция и новый президент, но всё останется по-прежнему.


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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:КонституцияБелоруссия
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