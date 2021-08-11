Конституционная комиссия Белоруссии предложила президенту изучить вопрос о смертной казни
Конституционная комиссия Белоруссии предложила рассмотреть вопросы, связанные со смертной казнью и конституционным статусом Всебелорусского народного собрания, на уровне президента страны. Об этом рассказал председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич.
Он отметил, что Всебелорусское народное собрание – новый институт в системе государственной власти, он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями и при этом не нарушать действующую систему государственной власти. В связи с этим к обсуждению вопроса предполагается привлечь главу Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Белоруссия - единственная страна в Европе и СНГ, в которой до сих пор применяется смертная казнь.
Ранее Миклашевич предложил ограничить президентские полномочия двумя сроками.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил НСН, что в Белоруссии скоро будет новая Конституция и новый президент, но всё останется по-прежнему.
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