Конгрессвумен назвала Байдена хорошим вице-президентом при Зеленском

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин оценила желание американского президента Джо Байдена вновь оказать финансовую поддержку Украине. Своей позицией она поделилась на личной странице в Twitter.

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По словам конгрессвумен, лидер США стремится передать Киеву $37,7 млрд, не обращая внимание на проблемы с американскими границами. Политик саркастически назвала Байдена «лучшим деловым партнером для наркокартелей». Также она заявила, что тот прекрасно справляется с должностью вице-президента при Зеленском.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в США заканчиваются запасы оружия для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПомощьВладимир ЗеленскийДжо Байден
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