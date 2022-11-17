Конгрессвумен назвала Байдена хорошим вице-президентом при Зеленском
Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин оценила желание американского президента Джо Байдена вновь оказать финансовую поддержку Украине. Своей позицией она поделилась на личной странице в Twitter.
По словам конгрессвумен, лидер США стремится передать Киеву $37,7 млрд, не обращая внимание на проблемы с американскими границами. Политик саркастически назвала Байдена «лучшим деловым партнером для наркокартелей». Также она заявила, что тот прекрасно справляется с должностью вице-президента при Зеленском.
Ранее телеканал CNN сообщил, что в США заканчиваются запасы оружия для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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