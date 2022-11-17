Конгрессвумен назвала Байдена хорошим вице-президентом при Зеленском

По словам конгрессвумен, лидер США стремится передать Киеву $37,7 млрд, не обращая внимание на проблемы с американскими границами. Политик саркастически назвала Байдена «лучшим деловым партнером для наркокартелей». Также она заявила, что тот прекрасно справляется с должностью вице-президента при Зеленском.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в США заканчиваются запасы оружия для Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

