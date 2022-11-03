СМИ: Переброска военных США на Украину может усилить конфликт НАТО и России

«Несмотря на то, что американские военные не будут вести боевые действия на Украине, само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен», — отмечается в материале.

Войска США будут помогать отслеживать и учитывать самые современные вооружения, поставляемые Киеву. При этом неясно, что произойдет, «если американские солдаты погибнут в результате российского удара, но это можно рассматривать как нападение на НАТО». Подобные инциденты могут спровоцировать ответ со стороны альянса, что перерастет в полномасштабный конфликт с РФ, указывает Ura.ru.

Отмечается, что Вашингтон мог заранее разработать план на случай «такого поворота событий», пишет «Свободная пресса».

