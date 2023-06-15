Конгрессмен назвал сумму возможной взятки семье Байдена
Член комитета по надзору Палаты представителей США от Республиканской партии Джеймс Комер рассказал о взятке семье президента Джо Байдена. Политик дал интервью телеканалу Fox News.
Конгрессмен полагает, что семья Байдена могла получить около $30 миллионов от иностранных лиц. Комер сослался на анализ банковских записей.
Источником информации о взятке стал «самый высокооплачиваемый и достоверный» источник из Федерального бюро расследований (ФБР), уточнил конгрессмен.
Как сообщает «Радиоточка НСН», бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал расследовать возможные махинации главы Белого дома.
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