Конгрессмен назвал сумму возможной взятки семье Байдена

Член комитета по надзору Палаты представителей США от Республиканской партии Джеймс Комер рассказал о взятке семье президента Джо Байдена. Политик дал интервью телеканалу Fox News.

СМИ: Трамп смог собрать более $2 млн пожертвований после предъявления ему новых обвинений

Конгрессмен полагает, что семья Байдена могла получить около $30 миллионов от иностранных лиц. Комер сослался на анализ банковских записей.

Источником информации о взятке стал «самый высокооплачиваемый и достоверный» источник из Федерального бюро расследований (ФБР), уточнил конгрессмен.

Как сообщает «Радиоточка НСН», бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал расследовать возможные махинации главы Белого дома.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ВзяткаДжо БайденКонгресс СШАСША

Горячие новости

Все новости

партнеры