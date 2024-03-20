Конгрессмен надел маску Путина на слушаниях по импичменту Байдена
Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Джаред Московиц явился на слушания по импичменту президента Джо Байдена в маске Владимира Путина, пишут американские СМИ.
О появлении конгрессмена в таком виде сообщил журналист издания Punchbowlnews Макс Кохен. На своей странице в соцсети X он опубликовал фото парламентария в маске российского лидера.
По словам Кохена, таким образом демократ обвинил республиканцев в стремлении внесли элемент «российской дезинформации» в слушания по импичменту.
Начало процедуры импичмента президента США в начале января анонсировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Байдена подозревают в вовлеченности в бизнес-операции его родственников, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Криптоэксперт усомнился в падении стоимости биткоина ниже $50 тысяч
- Правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний
- ИИ смог распознать человеческие эмоции
- Великобритания отказалась отправлять войска на Украину
- Село Надеждовка в Одесской области переименовали в Шампань
- Конгрессмен надел маску Путина на слушаниях по импичменту Байдена
- Режиссера Римаса Туминаса похоронили в Вильнюсе
- Dr. Dre заявил, что новый альбом Эминема выйдет в 2024 году
- МИД Молдавии обязал российского дипломата покинуть страну
- В Нижегородской области двое подростков попали в больницу после падения наледи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru