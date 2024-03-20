Конгрессмен надел маску Путина на слушаниях по импичменту Байдена

Член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Джаред Московиц явился на слушания по импичменту президента Джо Байдена в маске Владимира Путина, пишут американские СМИ.

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О появлении конгрессмена в таком виде сообщил журналист издания Punchbowlnews Макс Кохен. На своей странице в соцсети X он опубликовал фото парламентария в маске российского лидера.

По словам Кохена, таким образом демократ обвинил республиканцев в стремлении внесли элемент «российской дезинформации» в слушания по импичменту.

Начало процедуры импичмента президента США в начале января анонсировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Байдена подозревают в вовлеченности в бизнес-операции его родственников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ИмпичментДжо БайденКонгресс США

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