Конгрессмен Миллс поздравил флот США открыткой с российским кораблем
Американский конгрессмен Кори Миллс поздравил моряков с годовщиной основания флота США, опубликовав изображение флагмана Северного флота ВМФ России тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий».
«Поздравляю с 248 годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции ... флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря», — написал законодатель в социальной сети Х.
К публикации Миллс прикрепил фото «Петра Великого». Позже политику указали на ошибку, и конгрессмен удалил изображение.
При этом в комментариях один из пользователей указал, что подобную оплошность допустил и конгрессмен Дэвид Троун: вместе с поздравлением американскому флоту он опубликовал изображение военно-морской техники РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Конгрессмен Миллс поздравил флот США открыткой с российским кораблем
- Юрист Виноградов объяснил, за сбор каких грибов будет грозить тюрьма
- «Поставок не будет». Россия наступает на фоне дефицита поддержки США для Украины
- ХАМАС высоко оценило позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
- В Швеции заявили, что отказ от наличных денег угрожает безопасности страны
- ПВО уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Кубани
- Под Саратовом три человека погибли из-за отравления угарным газом
- ЦАХАЛ: В плену у ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц
- В Красноярском крае директора горводоканала заподозрили в махинациях на 8,3 млн рублей
- На Ближний Восток прибыли истребители США F-15
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru