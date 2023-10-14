Конгрессмен Миллс поздравил флот США открыткой с российским кораблем

Американский конгрессмен Кори Миллс поздравил моряков с годовщиной основания флота США, опубликовав изображение флагмана Северного флота ВМФ России тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

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«Поздравляю с 248 годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции ... флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря», — написал законодатель в социальной сети Х.

К публикации Миллс прикрепил фото «Петра Великого». Позже политику указали на ошибку, и конгрессмен удалил изображение.

При этом в комментариях один из пользователей указал, что подобную оплошность допустил и конгрессмен Дэвид Троун: вместе с поздравлением американскому флоту он опубликовал изображение военно-морской техники РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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