Конгрессмен Мэсси заявил об огромных тратах на разрушение украинской инфраструктуры

По его ловам, американцы взрывают инфраструктуру, «за которую в конце концов, не хочу говорить этого, но они (Украина) нам скажут восстанавливать ее, когда все закончится», - указал законодатель.

Он отметил, что США «потратили на Украину вдвое больше, чем на все собственные мосты и дороги на федеральном уровне». Мэсси подчеркнул, что по этой причине не хочет поддерживать запрос Белого дома об очередной поддержке помощи Киеву.

Ранее сенаторы от Республиканской партии США покинули совещание по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

