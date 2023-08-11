Конгрессмен Мэддок предупредил о возможной революции в США

Соединенные Штаты ждет гражданская война или революция, если администрация Белого дома продолжит давление на консервативно настроенных американцев. Такое мнение высказал член Палаты представителей от штата Мичиган Мэтт Мэддок, пишет РИА Новости.

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По его мнению, живущие в небольших городах и сельской местности американцы могут взяться за оружие. В таком случае страну ждет гражданская война или революция, считает законодатель.

Он выразил уверенность, что Демократическая партия способна сфальсифицировать результаты президентских выборов в 2024 году.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его судебное преследование инициировал глава Белого дома Джо Байден, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:РеволюцияСШАКонгресс США

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