Конгрессмен Мэддок предупредил о возможной революции в США

По его мнению, живущие в небольших городах и сельской местности американцы могут взяться за оружие. В таком случае страну ждет гражданская война или революция, считает законодатель.

Он выразил уверенность, что Демократическая партия способна сфальсифицировать результаты президентских выборов в 2024 году.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его судебное преследование инициировал глава Белого дома Джо Байден, передает «Радиоточка НСН».

