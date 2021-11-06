Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры более чем на $1 трлн

План был согласован с Белым домом и двухпартийной группой сенаторов. Документ предполагает выделение на развитие инфраструктуры $550 млрд из федерального бюджета в течение пяти лет.

Сенат Конгресса одобрил инициативу в августе. Теперь план отправят президенту США Джо Байдену, он подпишет документ в ближайшее время.

