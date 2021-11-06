Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры более чем на $1 трлн

Палата представителей Конгресса США утвердила план развития инфраструктуры Соединенных Штатов в объеме более $1 трлн. Голосование транслировал сайт нижней палаты государственного органа.

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План был согласован с Белым домом и двухпартийной группой сенаторов. Документ предполагает выделение на развитие инфраструктуры $550 млрд из федерального бюджета в течение пяти лет.

Сенат Конгресса одобрил инициативу в августе. Теперь план отправят президенту США Джо Байдену, он подпишет документ в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАКонгресс США
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