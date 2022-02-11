Конец почти не виден: ВОЗ не считает завершённой COVID-пандемию
Пандемия коронавирсуса на Земле ещё далека от своего завершения в связи с тем, что будут появляться новые штаммы. Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. «
Будут новые многочисленные варианты COVID-19, которые вызывают беспокойство», - приводит его слова южноафриканская телерадиокомпания SABC. Сваминатан входит в делегацию ВОЗ во главе с ее гендиректором Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
Сегодня они посетили в Кейптауне лабораторию местной компании Afrigen Biologics. Она первой на африканском континенте выпустила COVID-вакцину на базе новейшей технологии матричных РНК. Научная разработка предоставлена в открытый доступ компанией Moderna.
Ранее ВОЗ запустила механизм COVAX по обеспечению глобального доступа к вакцинам. Он призван оказывать всем странам, независимо от уровня их дохода, содействие в закупке и равноправном распределении вакцин от COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru