Конец почти не виден: ВОЗ не считает завершённой COVID-пандемию

Пандемия коронавирсуса на Земле ещё далека от своего завершения в связи с тем, что будут появляться новые штаммы. Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. «

Будут новые многочисленные варианты COVID-19, которые вызывают беспокойство», - приводит его слова южноафриканская телерадиокомпания SABC. Сваминатан входит в делегацию ВОЗ во главе с ее гендиректором Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Сегодня они посетили в Кейптауне лабораторию местной компании Afrigen Biologics. Она первой на африканском континенте выпустила COVID-вакцину на базе новейшей технологии матричных РНК. Научная разработка предоставлена в открытый доступ компанией Moderna.

Ранее ВОЗ запустила механизм COVAX по обеспечению глобального доступа к вакцинам. Он призван оказывать всем странам, независимо от уровня их дохода, содействие в закупке и равноправном распределении вакцин от COVID-19.

