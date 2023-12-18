«Конь и электромобиль»: Эрдоган и Орбан обменялись подарками
18 декабря 202318:09
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях заявил, что подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану коня.
По его словам, во время визита в Будапешт турецкому лидеру подарили «жеребца породы нониус конного завода Мезехедьеш».
Как сообщает TRT Haber, Эрдоган, в свою очередь, подарил Орбану турецкий электромобиль марки TOGG.
Ранее Эрдоган подарил электромобиль TOGG своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru