«Конь и электромобиль»: Эрдоган и Орбан обменялись подарками

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях заявил, что подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану коня.

Эрдогану подарили первый турецкий электрокар

По его словам, во время визита в Будапешт турецкому лидеру подарили «жеребца породы нониус конного завода Мезехедьеш».

Как сообщает TRT Haber, Эрдоган, в свою очередь, подарил Орбану турецкий электромобиль марки TOGG.

Ранее Эрдоган подарил электромобиль TOGG своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПодаркиРеджеп Тайип ЭрдоганВенгрияТурция

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