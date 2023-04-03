Эрдогану подарили первый турецкий электрокар
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал владельцем первого электрокара, который выпустили в республике, сообщает РИА Новости.
Эрдоган отметил, что местная компания TOGG осуществила 60-летнюю мечту жителей Турции. На церемонии передачи автомобиля Эрдоган присутствовал с женой. Вместе они сели машину красного цвета, но позже турецкий лидер заявил, что будет водить машину синего цвета.
Также стало известно, что Турция подарит еще один свой электрокар президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил в беседе с НСН, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану вскоре припомнят заигрывание с исламистами в Сирии, чтобы еще больше понизить его рейтинг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru