Компания Rheinmetall отказалась считать взрыв на заводе в Испании терактом

Компания Rheinmetall не считает взрыв, произошедший на заводе в Испании, терактом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель концерна Оливер Хоффманн.

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Комментируя взрыв на одном из пороховых складов фабрики Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, он указал, что в компании пока не видят признаков, которые подтвердили бы версию о теракте.

«Компания в настоящее время момент не видит признаков, указывающих на теракт», - заключил Хоффманн.

Взрыв на заводе Rheinmetall в Испании произошёл 30 января. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Причины взрыва не уточняются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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