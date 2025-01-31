Компания Rheinmetall отказалась считать взрыв на заводе в Испании терактом

Комментируя взрыв на одном из пороховых складов фабрики Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, он указал, что в компании пока не видят признаков, которые подтвердили бы версию о теракте.

«Компания в настоящее время момент не видит признаков, указывающих на теракт», - заключил Хоффманн.

Взрыв на заводе Rheinmetall в Испании произошёл 30 января. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Причины взрыва не уточняются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».