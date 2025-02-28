Компания Puma посвятила коллекцию кроссовок «Гарри Поттеру»
Компания Puma анонсировала специальную коллекцию кроссовок, которая посвящена «Гарри Поттеру». Как сообщает пресс-служба бренда, они поступят в продажу 27 марта.
В частности, новая коллекция посвящена факультетам школы «Хогвартс». Так, в цвета «Гриффиндора» и «Слизерина» раскрасили модель Puma Palermo, к которым прилагаются логотипы факультетов.
Также будет специальная версия модели Easy Rider, которая вдохновлена вымышленным видом спорта — квиддичем. К чёрно-коричневой раскраске прилагается металлический аксессуар - золотой снитч.
Ранее американский актёр, писатель и музыкант Джон Литгоу подтвердил, что примет участие в новом сериале НВО о Гарри Поттере и сыграет роль директора школы «Хогвартс» профессора Альбуса Дамблдора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru