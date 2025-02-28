Компания Puma посвятила коллекцию кроссовок «Гарри Поттеру»

В частности, новая коллекция посвящена факультетам школы «Хогвартс». Так, в цвета «Гриффиндора» и «Слизерина» раскрасили модель Puma Palermo, к которым прилагаются логотипы факультетов.

Также будет специальная версия модели Easy Rider, которая вдохновлена вымышленным видом спорта — квиддичем. К чёрно-коричневой раскраске прилагается металлический аксессуар - золотой снитч.

Ранее американский актёр, писатель и музыкант Джон Литгоу подтвердил, что примет участие в новом сериале НВО о Гарри Поттере и сыграет роль директора школы «Хогвартс» профессора Альбуса Дамблдора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

