Компания Porsche опровергла планы по возобновлению производства танков
3 апреля 202517:09
Немецкий автопроизводитель Porsche не намерен возвращаться к производству танков. Как пишет РИА Новости, об этом заявил представитель компании Кристоф Цемелка.
Комментируя сообщения СМИ на данную тему, он указал, что они не соответствуют действительности.
«Заявления о том, что Porsche снова будет производить танки, я могу опровергнуть точно и однозначно», - заключил Цемелка.
Ранее в Europaische Sicherheit & Technik появилась информация, что Porsche рассматривает возможный возврат к выпуску танков с целью покрыть убытки, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru