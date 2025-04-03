Компания Porsche опровергла планы по возобновлению производства танков

Комментируя сообщения СМИ на данную тему, он указал, что они не соответствуют действительности.

«Заявления о том, что Porsche снова будет производить танки, я могу опровергнуть точно и однозначно», - заключил Цемелка.

Ранее в Europaische Sicherheit & Technik появилась информация, что Porsche рассматривает возможный возврат к выпуску танков с целью покрыть убытки, сообщает RT.